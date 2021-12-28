После введения бустерной дозы сертификат вакцинации от COVID-19 станет бессрочным - Шахмар Мовсумов(версия 2)

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БАКУ /Trend/ - С 15 февраля после введения бустерной (третьей) дозы сертификаты вакцинации от COVID-19 (третьей дозы) будут бессрочными.

Об этом сказал во вторник помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Trend.

"Возможно, в будущем будет введено ограничение даже после бустерной дозы вакцины", - отметил он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)