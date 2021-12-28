Вакцина Sinovaс признается во многих странах - помощник Президента(версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:04)

БАКУ /Trend / - Вакцина Sinovaс признается во многих странах.

Об этом сказал во вторник помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Trend.

Он отметил, что утверждения о том, что вакцина Sinovaс не признана в мире, ошибочны.

"Sinovaс одобрен европейским Уполномоченным органом по сертификации", - заявил Шахмар Мовсумов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)