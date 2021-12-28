В Азербайджане не обсуждается снятие ограничения на свадьбах - Шахмар Мовсумов (версия 2)

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БАКУ /Trend / - В Азербайджане не обсуждается снятие ограничения на свадьбах.

Об этом сказал во вторник помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Trend.

Он отметил, что допущение 150 человек на участие в свадебных церемониях позволяет проводить торжества и одновременно предотвращать заражение.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)