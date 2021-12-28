При штамме "омикрон" наблюдаются тошнота и рвота - TƏBİB(версия 2)
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БАКУ /Trend / - При штамме "омикрон" наблюдаются тошнота и рвота.
Об этом сказала во вторник глава департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Trend.
Она отметила, что пока не проводились исследования симптомов, характерных только для штамма "омикрон".
"Симптомы короновируса схожи с симптомами респираторных инфекций", - заявила Ягут Гараева.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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