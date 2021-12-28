В Азербайджане завершены все соцвыплаты за декабрь

БАКУ / Trend / - Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечил выплату всех пособий, пенсий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи за декабрь, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Отметим, что 8 декабря была осуществлена выплата пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, а 15 декабря - выплачены пенсии в Республике, включая граждан, получающих пенсию на льготных условиях.

Осуществление социальных выплат за декабрь завершено.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)