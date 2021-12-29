Штамм "омикрон" коронавируса более заразен - азербайджанский врач-инфекционист

БАКУ /Trend/ - Введение ограничений во многих странах мира из-за пандемии связано с тем, что новый штамм коронавирусной инфекции, который получил название "омикрон", более заразен, чем другие штаммы.

Об этом сказала в среду Trend врач-инфекционист Кенуль Исмаилова.

По ее словам, если им заразится больше людей, то число госпитализированных может увеличиться, а система здравоохранения - оказаться перегруженной.

"В рамках проведенных в Великобритании в декабре нынешнего года исследований, которые охватили 100 тысяч человек (REACT1), было изучено соотношение положительных и негативных результатов тестов на коронавирус. Итоги исследования показали, что число заболевших COVID-19 среди вакцинированных граждан было значительно ниже. По результатам исследований, проведенных в Китае, было установлено, что спустя 28 дней после ревакцинации бустерной дозой вакцины Sinovac уровень антител у людей был выше. Для предотвращения роста числа инфицированных по-прежнему рекомендуется соблюдать меры предосторожности, в том числе социальную дистанцию, гигиену рук, использовать маски и пройти вакцинацию", - добавила Исмаилова.

(Автор: Чингиз Сафарли. Редактор: Константин Шапиро)