Доходы Госфонда соцзащиты Азербайджана выросли на 8,5% (ФОТО) (версия 2)

Общество 29 декабря 2021 14:13 (UTC+04:00)

(первая версия в 11:54)

БАКУ /Trend/ - В 2021 году доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана составили 5,152 миллиарда манатов, что на 403 миллиона манатов, или 8,5 процента превышает показатель прошлого года.

Об этом сказал в среду председатель ГФСЗ Гималай Мамишев на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, сообщает Trend.

По его словам, на взносы на обязательное государственное социальное страхование в доходах фонда пришлись 3,81 миллиарда манатов.

«Это на 257 миллионов манатов, или 7,2 процента превышает показатель прошлого года. Доходы по бюджетным организациям составили 1,38 миллиарда манатов (рост за год на 10 миллионов манатов, или 0,7 процента), по внебюджетным – 2,43 миллиарда манатов (рост на 247 миллионов манатов, или 11,3 процента), от трансфера - 1,313 миллиарда манатов (рост на 135,4 миллиона манатов, или 11,5 процента)», - сказал Мамишев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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