БАКУ /Trend/ - 19 декабря 2021 года в Азербайджане объявлены результаты пробных экзаменов второго этапа вступительного экзамена в вузы (в том числе 26 декабря по географии).

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ГЭЦ.

С результатами и графическим изображением листа ответов можно ознакомиться на интернет-сайте ГЭЦ, а также отправив "Рабочий номер" на короткий номер 7727 (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из 3 872 абитуриентов, которые прошли регистрацию для участия в экзаменах, 53 не явились.

Напомним, что 25 абитуриентов, показавших самые высокие результаты на экзамене, будут приглашены на "День открытых дверей", который состоится 14 января 2022 года в новом административном здании ГЭЦ по адресу: улица Академика Гасана Алиева, 299.

Во время встречи ответственные сотрудники ГЭЦ дадут абитуриентам советы и рекомендации по вопросам вступительных экзаменов, выбора специальности и другим интересующим вопросам. Абитуриенты также ознакомятся с музеем, созданным в здании ГЭЦ, который отражает исторический путь развития нашей национальной системы оценивания.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)