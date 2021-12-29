Глава Аппарата минкультуры Азербайджана уволился с работы по собственному желанию

БАКУ /Trend/ - Глава Аппарата министерства культуры Азербайджана Васиф Эйваззаде уволился с работы по собственному желанию.

Как передает в среду Trend, об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети.

Эйваззаде отметил, что продолжит свою деятельность в других направлениях и в ином статусе.

"Как руководитель Федерации творческих индустрий Азербайджана, совместно с нашей командой мы продолжим оказывать поддержку реальному развитию творческих индустрий – сферы, где соединены творчество, инновации и технологии, а также посредством различных платформ осуществлению в международной плоскости политики мягкой силы страны", - написал Эйваззаде.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)