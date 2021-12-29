БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 30 157 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 908, вторую - 3 659, третью, бустерную дозу - 23 590 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 286 004. Первую дозу вакцины получили 5 163 947, вторую - 4 669 820 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 452 237 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)