В Азербайджане выявлено еще 530 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 209 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 530 случаев заражения коронавирусом, 1 209 человек вылечились, 8 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 615 842 случая заражения коронавирусной инфекцией, 597 754 человека вылечились, 8 332 - скончались, число активных больных составляет 9 756.

За последние сутки в стране проведен 9 591 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 842 565.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)