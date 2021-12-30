Повышение минимальной пенсии в Азербайджане коснется более 60 тыс. пенсионеров

БАКУ /Trend/ - В соответствии с законом, утвержденным Президентом Ильхамом Алиевым в качестве составной части пакета социальных реформ, с начала 2022 года в Азербайджане размер минимальной трудовой пенсии будет повышен на 20 процентов - с 200 до 240 манатов.

Как сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, это повышение коснется в целом 65 тысяч пенсионеров.

По данным ведомства, для повышения пенсий будут выделены дополнительные средства в размере 13,2 миллиона манатов в год.

В результате социальных реформ, которые реализуются на протяжении последних трех лет, минимальная пенсия в Азербайджане выросла в 2,2 раза - со 110 до 240 манатов.

Прожиточный минимум для пенсионеров на 2022 год установлен в Азербайджане в размере 176 манатов. Отметим, что в будущем году минимальный размер пенсии превысит прожиточный минимум для пенсионеров на 36,4 процента.

Среднемесячная пенсия в Азербайджане также продолжает регулярно повышаться. За последние три года она выросла на 60 процентов и достигла 331 маната, а пенсия по возрасту - 358 манатов.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)