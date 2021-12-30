В Азербайджане более 40 тыс. малообеспеченных семей получат единовременную соцпомощь - министерство

БАКУ /Trend/ - Распоряжение Президента Азербайджана об оказании единовременной помощи малообеспеченным семьям является еще одним проявлением особой заботы главы государства о социальной защите указанной категории семей, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Согласно распоряжению, в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира каждой семье, получающей адресную государственную социальную помощь на 30 декабря 2021 года, будет предоставлена единовременная материальная помощь в размере 100 манатов.

Для финансирования единовременной помощи из средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2021 год для адресной государственной соцпомощи, будет выделено 4,8 миллиона манатов.

Ожидается, что распоряжение охватит 47 тысяч семей (более 200 тысяч человек).

Минтруда перечислит единовременную помощь на счета этих семей.

Следует отметить, что среднемесячный размер адресной социальной помощи на одну семью в Азербайджане продолжает расти, и за последние четыре года эта сумма увеличилась на 88 процентов и превысила 280 манатов.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)