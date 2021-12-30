Звание «Ветеран войны» будет присваиваться военнослужащим органами по месту прохождения ими службы - Анар Керимов

Общество 30 декабря 2021 12:16 (UTC+04:00)
Звание «Ветеран войны» будет присваиваться военнослужащим органами по месту прохождения ими службы - Анар Керимов

БАКУ /Trend/ - Звание «Ветеран войны» будет присваиваться военнослужащим соответствующими органами по месту прохождения ими службы.

Об этом в четверг сказал замминистра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов на брифинге в связи с распоряжениями и законопроектом, подписанными накануне Президентом Ильхамом Алиевым, сообщает в четверг Trend.

По его словам, соответствующие органы согласуют с Кабинетом министров список лиц, которые участвовали в боях.

«После вручения удостоверений имена этих лиц будут внесены в систему, и им будет назначена ежемесячная пенсия. На их имена будут открыты банковские карты, которые они смогут получить в соответствующих филиалах банка», - отметил замминистра.

Он добавил, что в целом в рамках мер заботы о ветеранах и семьях шехидов оказывается 47 тысяч услуг, 20 тысяч из которых составляют социальные выплаты. В том числе мерами занятости охвачены 8200 граждан. 1200 членов семей шехидов обеспечены рабочими местами. Они обеспечиваются не только соцвыплатами, но и жильем и автомобилями. Более одной тысячи ветеранов обеспечено средствами реабилитации.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Байден намерен 30 декабря поговорить с Путиным
Байден намерен 30 декабря поговорить с Путиным
ФРГ выразила обеспокоена введением в России медосмотров для иностранцев
ФРГ выразила обеспокоена введением в России медосмотров для иностранцев
В МИД России рассказали о создании комиссии по делимитации границы Армении и Азербайджана
В МИД России рассказали о создании комиссии по делимитации границы Армении и Азербайджана
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Гороскоп на 2022 год по знакам Зодиака Интересное 12:32
В ПО «Азеригаз» прокомментировали взрыв перед Flame Towers в Баку Общество 12:32
В Азербайджане многократно возросли платежи иностранцев посредством банковских карт Финансы 12:30
Подарки от скамеров: эксперты «Лаборатории Касперского» предупреждают ИКТ 12:26
Bakcell о состоянии здоровья своего сотрудника, раненого в результате армянского обстрела в Агдаме Общество 12:22
Звание «Ветеран войны» будет присваиваться военнослужащим органами по месту прохождения ими службы - Анар Керимов Общество 12:16
Владимир Жириновский поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 12:16
Кямаледдин Гейдаров вновь избран президентом Федерации тхэквондо Общество 12:08
Доходы ОАО «Азеркосмос» от экспорта услуг превысили $42 млн ИКТ 12:03
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после реконструкции в парке Низами Гянджеви (ФОТО) Политика 12:00
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Тайваня Другие страны 11:58
Стоимость азербайджанской нефти превысила $81 за баррель Энергетика 11:53
"Бакинский метрополитен" закупит ПО для защиты от киберугроз Экономика 11:50
Повышение социальных минимумов важно с точки зрения улучшения благосостояния населения – Анар Керимов Общество 11:46
Азербайджанская цифровая платформа выдала Вьетнаму сертификат на импорт ИКТ 11:46
В Азербайджане в отдельные дни января будет до 18 градусов тепла Общество 11:38
Перед Flame Towers в Баку прогремел взрыв (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 11:30
Прошел брифинг минтруда и соцзащиты населения Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Экономика 11:27
Реальный экономический рост в Азербайджане в 2022 г. составит 3,9% - Центробанк Финансы 11:26
В 2021 г. ОАО «Азерэнержи» ввело в эксплуатацию 23 энергообъекта (ФОТО/ВИДЕО) Энергетика 11:19
Грузия увеличила добычу угля более чем наполовину Грузия 11:16
Милли Меджлис примет обращение к азербайджанцам мира Политика 11:14
В Грузии за сутки выявлено более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:06
Началось пленарное заседание Милли Меджлиса Политика 11:05
Зимняя сказка в Баку (ФОТО/ВИДЕО) Культура 11:01
В Азербайджане продлен срок выплаты надбавок медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19 Общество 10:53
Экономические отношения Грузии и Польши восстанавливаются с перспективой углубления сотрудничества - министерство Грузия 10:36
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой организовано новогоднее празднество для детей, нуждающихся в особой заботе и лишенных родительской опеки (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:28
Азербайджан за год увеличил экспорт в страны ЕС почти на 75% Экономика 10:20
В Болгарии зафиксировали резкий рост случаев заболевания ковидом Европа 10:09
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям и пешеходам накануне праздников Общество 10:06
Азербайджан увеличил экспорт алюминия на более чем 15% Экономика 09:45
Начальник Генштаба ВС Азербайджана посетил воинские части в Кяльбаджарском районе (ФОТО) Политика 09:22
Парламент Азербайджана сегодня обсудит 9 вопросов Политика 09:21
В результате армянского обстрела в Агдаме ранен сотрудник Bakcell Политика 09:20
Цены на нефть умеренно растут Энергетика 09:13
В Кыргызстане за сутки выявлено более 40 новых случаев заражения COVID-19 Кыргызстан 08:37
Бакинский порт и порты стран Центральной Азии интегрируют свои информационные системы Транспорт 08:24
Товарооборот между Турцией и Узбекистаном по итогам года превысит $3 млрд - посол Турция 07:54
Иранский переговорщик удовлетворен ходом диалога в Вене с "пятеркой" посредников Ядерная программа 07:21
Глава Минздрава Турции привился отечественной вакциной TURKOVAC Турция 06:44
Раскрыта опасность коронавируса для почек В мире 06:11
Король Саудовской Аравии поддержал меры ОПЕК+ по уровню добычи нефти Энергетика 05:34
В Аргентине выявлено максимальное число случаев заражения коронавирусом Другие страны 05:11
На Аляске зафиксировали рекордно высокую для декабря температуру США 04:37
Британский ретейлер проведет эксперимент для спасения планеты В мире 04:06
Число жертв ливней в Бразилии выросло до 30 Другие страны 03:24
Глава ВОЗ предупредил о риске "цунами" заражений штаммами "дельта" и "омикрон" В мире 02:51
В Париже вводят масочный режим на улицах с 31 декабря Европа 02:27
США приветствуют возвращение Азербайджаном Армении пятерых армянских военнослужащих Политика 01:56
В Италии зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19 Европа 01:33
На севере Ливана загорелся нефтепровод Арабские страны 01:03
Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник связи "Шиянь-9" Другие страны 00:39
Совбез ООН призвал привлечь к ответственности виновных в убийстве 35 человек в Мьянме В мире 00:13
В Британии зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости COVID-19 Европа 29 декабря 23:54
Байден намерен 30 декабря поговорить с Путиным США 29 декабря 23:39
Избран новый председатель парламента Грузии Грузия 29 декабря 23:26
Турция нацелена на вхождение в ТОП-10 экономик мира - Эрдоган Турция 29 декабря 23:16
Учреждения ООН готовы финансировать ковидные больницы в Афганистане В мире 29 декабря 22:57
В Турции завершается разработка гаубицы с электродвигателем «Фыртына» Турция 29 декабря 22:41
В Азербайджане будет создана подсистема «Государственное обязательное личное страхование» Политика 29 декабря 22:27
Фотография в жизни скульптора – В Баку отметили 90-летие Альберта Мустафаева (ФОТО) Культура 29 декабря 22:22
Обзор основных событий финансового сектора Азербайджана за 2021 год Финансы 29 декабря 22:03
Число сделок, заключенных узбекской фондовой биржей, превысило 6 тысяч в октябре 2021 г. Узбекистан 29 декабря 21:40
Цена газа в Европе за день снизилась до $1134 за тыс. куб. м Энергетика 29 декабря 21:39
Международный банк Азербайджана объявляет тендер Тендеры 29 декабря 21:33
ОАО "Аграрные закупки и снабжение" закупит запчасти для грузовиков Тендеры 29 декабря 21:32
Иран будет производить гелий на Южном Парсе Иран 29 декабря 21:31
Обнародованы данные по экспорту азербайджанской нефти в Швейцарию Энергетика 29 декабря 21:22
Бакинская фондовая биржа провела аукцион по размещению краткосрочных нот Центробанка Финансы 29 декабря 21:14
Новогоднее представление "Азербайджан - моя Родина" со сказочными героями (ФОТО) Культура 29 декабря 21:10
Узбекский завод планирует расширить объем поставок металлургической продукции в Азербайджан Узбекистан 29 декабря 21:09
В Международном центре мугама прошел концерт в честь 880-летия Низами Гянджеви (ФОТО) Культура 29 декабря 21:07
"Узбекнефтегаз" и SOCAR обсудили возможности совместной реализации проектов в Узбекистане Энергетика 29 декабря 21:04
Азербайджан сократил экспорт электроэнергии в Грузию Грузия 29 декабря 20:54
Ипотечный фонд Азербайджана в 2021 г. передал в аренду с правом выкупа в 2 раза больше квартир Экономика 29 декабря 20:51
Нежно обнимающие друг друга... пальто - по рассказу Анара снят фильм на узбекском языке (ФОТО) Культура 29 декабря 20:44
Азербайджанский экспорт нефти во Вьетнам достиг почти $73 млн Экономика 29 декабря 20:27
Турпоток из Турции в Грузию за год вырос более чем на 80% Грузия 29 декабря 20:25
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 140-летия Иреванской учительской семинарии Политика 29 декабря 19:31
Обзор нефтегазовых проектов Туркменистана за 2021 год Энергетика 29 декабря 19:25
Продукция Азербайджана экспортирована во Вьетнам Бизнес 29 декабря 19:16
Мы хотим присоединиться к концепции "Умный город" в Карабахе - генеральный директор турецкой компании Общество 29 декабря 19:06
В Азербайджане объявлены результаты пробных экзаменов Общество 29 декабря 18:40
AZAL объявляет 50% скидку на покупку авиабилетов в ряд стран Транспорт 29 декабря 18:14
Глава Аппарата минкультуры Азербайджана уволился с работы по собственному желанию Общество 29 декабря 18:12
Bakcell инвестировала 226 млн. манатов в экономику страны за последние 3 года ИКТ 29 декабря 18:02
Законопроект "О медиа" рекомендован на пленарное заседание парламента Азербайджана Политика 29 декабря 17:54
Обзор сельскохозяйственного сектора Грузии в 2021 г. Грузия 29 декабря 17:53
В Азербайджане повышена ставка акциза на сигареты Экономика 29 декабря 17:53
Азербайджан передал Армении 5 армянских военнослужащих при посредничестве Венгрии Политика 29 декабря 17:52
Усовершенствована организационно-штатная структура азербайджанской армии Политика 29 декабря 17:49
Программа подготовки Азербайджанского высшего военного училища адаптирована к программам военных училищ Турции - минобороны Политика 29 декабря 17:47
В 2021 году территория площадью более 13 тысяч гектаров очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов - минобороны Азербайджана Политика 29 декабря 17:42
Участникам Отечественной войны будет присвоено звание «Ветеран войны» - Распоряжение Политика 29 декабря 17:41
В районе аэропорта города Атак на юге Йемена произошел взрыв Арабские страны 29 декабря 17:40
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о единовременной финансовой помощи малообеспеченным семьям Политика 29 декабря 17:40
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании единовременной финансовой помощи частным общереспубликанским телерадиовещателям Политика 29 декабря 17:40
В Азербайджане с 1 января 2022 г. продажа гибридных автомобилей освобождается от НДС Политика 29 декабря 17:39
Банк БРИКС одобрил принятие Египта в состав финансового учреждения Арабские страны 29 декабря 17:38
Все новости