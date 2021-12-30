Звание «Ветеран войны» будет присваиваться военнослужащим органами по месту прохождения ими службы - Анар Керимов

БАКУ /Trend/ - Звание «Ветеран войны» будет присваиваться военнослужащим соответствующими органами по месту прохождения ими службы.

Об этом в четверг сказал замминистра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов на брифинге в связи с распоряжениями и законопроектом, подписанными накануне Президентом Ильхамом Алиевым, сообщает в четверг Trend.

По его словам, соответствующие органы согласуют с Кабинетом министров список лиц, которые участвовали в боях.

«После вручения удостоверений имена этих лиц будут внесены в систему, и им будет назначена ежемесячная пенсия. На их имена будут открыты банковские карты, которые они смогут получить в соответствующих филиалах банка», - отметил замминистра.

Он добавил, что в целом в рамках мер заботы о ветеранах и семьях шехидов оказывается 47 тысяч услуг, 20 тысяч из которых составляют социальные выплаты. В том числе мерами занятости охвачены 8200 граждан. 1200 членов семей шехидов обеспечены рабочими местами. Они обеспечиваются не только соцвыплатами, но и жильем и автомобилями. Более одной тысячи ветеранов обеспечено средствами реабилитации.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)