Повышение социальных минимумов важно с точки зрения улучшения благосостояния населения – Анар Керимов
БАКУ /Trend/ - Повышение социальных минимумов важно с точки зрения улучшения благосостояния населения.
Об этом сказал в четверг на брифинге заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, сообщает Trend.
Он отметил, что минимальная пенсия в Азербайджане повышена на 20 процентов - с 200 манатов до 240 манатов.
«В предыдущие недели была повышена и минимальная зарплата. Это в свою очередь означает повышение на 43 процента прожиточного минимума. Таким образом, повышение социальных минимумов охватывает более широкую аудиторию. На следующем этапе это повышение будет продолжено. В последние годы соцвыплаты выросли на 60 процентов», - сказал Керимов.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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