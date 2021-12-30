Повышение социальных минимумов важно с точки зрения улучшения благосостояния населения – Анар Керимов

БАКУ /Trend/ - Повышение социальных минимумов важно с точки зрения улучшения благосостояния населения.

Об этом сказал в четверг на брифинге заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, сообщает Trend.

Он отметил, что минимальная пенсия в Азербайджане повышена на 20 процентов - с 200 манатов до 240 манатов.

«В предыдущие недели была повышена и минимальная зарплата. Это в свою очередь означает повышение на 43 процента прожиточного минимума. Таким образом, повышение социальных минимумов охватывает более широкую аудиторию. На следующем этапе это повышение будет продолжено. В последние годы соцвыплаты выросли на 60 процентов», - сказал Керимов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)