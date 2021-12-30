В ПО «Азеригаз» прокомментировали взрыв перед Flame Towers в Баку
БАКУ /Trend/ - В ПО "Азеригаз" прокомментировали взрыв, который прогремел сегодня перед Flame Towers в Ясамальском районе Баку.
"Взрыв произошел в результате утечки газа во время ремонтных работ, которые проводили сотрудники Исполнительной власти (ИВ) Баку. В результате пострадали два сотрудника ИВ", - сказал в четверг Trend глава пресс-службы ПО Эльданиз Велиев.
По его словам, взрыв произошел на участке газовой линии до установленного там счетчика.
"ПО не контролирует этот участок газовой линии", - сказал Велиев.
Отметим, что сегодня перед Flame Towers в Баку прогремел взрыв.
Причиной взрыва стала утечка бытового газа.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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