Перед Flame Towers в Баку прогремел взрыв (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
(первая версия в 11:30)
БАКУ /Trend/ - Перед Flame Towers в Баку прогремел взрыв.
Как передает в четверг Trend, причиной взрыва стала утечка бытового газа на одном из факелов, установленных перед Flame Towers.
В результате инцидента пострадали два человека, кроме того, нанесен ущерб припаркованным поблизости автомобилям.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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