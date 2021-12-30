В праздничные дни в Азербайджане ожидается ветреная погода
БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове днем 2 января скорость юго-западного ветра будет достигать 15-20 м/с, 3 января скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, ночью и утром порывы временами будет достигать 23-25 м/с, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
"2 января в отдельных районах будет дуть юго-западный ветер, 3 января он сменится северо-западным ветром, скорость которого составит 15-20 м/с, а в отдельных местах усилится до 23-28 м/с", - говорится в сообщении.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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