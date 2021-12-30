Парламент Азербайджана утвердил законопроект «О медиа» (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:55)

БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана утвердил законопроект «О медиа».

Как сообщает в четверг Trend, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) в третьем чтении обсуждался законопроект «О медиа».

В ходе третьего чтения в законопроект был внесен ряд изменений.

Так, в п. 13.3 документа внесено изменение с целью более ясного определения для субъектов медиа обязанности указывать ссылку при использовании информации информационных агентств. Вторая поправка связана с п. 14.1.11, где в предложении «факты и события должны комментироваться беспристрастно и объективно, не должен допускаться односторонний подход» слово «комментироваться» заменено словом «представляться».

Хотя в законопроекте не предусмотрен пункт об обязательном лицензировании интернет-ТВ, в ходе общественных обсуждений наибольшая обеспокоенность выражалась именно по этому вопросу. Для более ясного понимания данного вопроса законопроект был дополнен новым пунктом 30.8, в котором четко указано, что «лица, занимающиеся трансляцией аудиовизуальных программ посредством интернета, могут получить лицензию платформенного вещателя на основании своих обращений».

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в последнем, третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)