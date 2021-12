Проведено отчетное собрание, посвященное итогам года (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 29 декабря 2021 года было проведено отчетное собрание Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, посвященное итогам 2021 года. Начальник Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, генерал-майор медицинской службы Джейхун Мамедов открыл собрание, поздравив участников мероприятия с 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев всего мира и наступающим Новым годом.

Начальник Управления Джейхун Мамедов сообщил, что в 2021 году Управление Медицинской Службы, Центральный Таможенный Госпиталь, Санитарно-Карантинная Служба, Научно-Практический и Учебный Центр провели успешную работу в рамках борьбы с пандемией COVID-19. При поддержке Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики в 2021 году продолжалось обеспечение Центрального Таможенного Госпиталя необходимым оборудованием. Оказание высококачественных медицинских услуг в Центральном Таможенном Госпитале в период пандемии получили высокую оценку во всей стране.

Заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Эльнура Новрузлу сообщила об итоговых финансовых показателях 2021 года, о проведенной работе со стороны отдела по Хозяйству и Закупкам, рассказала о планах на будущее. Начальник Центрального Таможенного Госпиталя Эльман Мамедов рассказал об усовершенствовании лечебно-диагностической работы, предоставлении высококачественных услуг пациентам в 2021 году, еще большем улучшении медицинской помощи больным с COVID-19, о деятельности в области инфекционного контроля и планах на будущее.

Также начальник Госпиталя Эльман Мамедов отметил, что впервые в Азербайджане именно со стороны высокопрофессиональных врачей отделения Реанимации и Интенсивной Терапии Центрального Таможенного Госпиталя был успешно применен метод экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) при лечении самых тяжелых больных с COVID-19 и в настоящее время этот метод продолжает использоваться в лечении тяжелых ковидных больных.

Заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Шахлар Миргасым дал подробную информацию о деятельности Санитарно-Карантинной Службы в 2021 году по обеспечению санитарно-карантинного контроля на таможенно-пропускных пунктах, проведенной работе, тренингах и задачах на будущее.

Начальник Научно-Практического и Учебного Центра Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Рашад Махмудов рассказал о проведенных в 2021 году конференциях и семинарах, о планах на 2022 год. Заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Исмаил Эфендиев дал информацию о резидентах, проходящих обучение в Центральном Таможенном Госпитале, о проводимой с ними работе, об успехах резидентов.

Исмаил Эфендиев отметил, что в целях усовершенствования практических навыков резидентов было подписано соглашение о сотрудничестве с Учебно-Симуляционным Центром Бакинского филиала Первого Московского Государственного Медицинского Университета им. И. М. Сеченова. Также резидентам были разъяснены правила участия в программе по обмену Mevlana в Республике Турция и в ротационной программе European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (Erasmus).

Начальник Административно-организационного отдела Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Минура Агаева предоставила отчет о проделанной работе в 2021 году в области управления человеческими ресурсами. Она отметила, что практикующие врачи Центрального Таможенного Госпиталя участвовали в различных научных конференциях, конгрессах и семинарах внутри страны с целью получения кредитных баллов, необходимых для экзамена по сертификации.

Также в 2021 году 20 сотрудников Управления Медицинской Службы и Центрального Таможенного Госпиталя были командированы в зарубежные страны для участия в международных конференциях, посвященных актуальным вопросам медицины и управления здравоохранением, курсах по усовершенствованию, семинарах.

В конце собрания были даны ответы на вопросы участников.