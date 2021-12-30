NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд “YAŞAT” по случаю Дня солидарности

БАКУ/Trend/ - По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира международная группа компаний NEQSOL Holding перечислила в Фонд “YAŞAT” 1 миллион манатов. Средства были выплачены компаниями в составе холдинга по решению акционера NEQSOL Holding.

«Накануне Дня солидарности азербайджанцев мира NEQSOL Holding выражает солидарность с азербайджанским народом, поздравляет его с этим праздником и Новым годом, желает благополучия и дальнейшего развития. Мы верим, что перечисленные средства создадут дополнительные возможности для улучшения социального благополучия раненных в ходе военных действий, а также семей шехидов», - отметил Юсиф Джаббаров, Генеральный директор NEQSOL Holding.

Фонд “YAŞAT” был учрежден Указом Президента Азербайджанской Республики. Средства Фонда предназначены для лечения раненых в ходе борьбы за восстановление территориальной целостности Азербайджана, психологической поддержки им и семьям шехидов, а также для финансирования затрат, связанных с улучшением жилищных условий, и других социальных нужд.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в восьми странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях. Холдинг и компании в его составе продолжают реализацию различных мероприятий и инициатив в соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности.