Синоптики рассказали о погоде в Баку и районах Азербайджана в праздничные дни

БАКУ /Trend/ - 31 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, ночью и утром прогнозируются дожди, туман, северо-восточный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6, днем - 8-11 градусов тепла.

1 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, умеренный юго-западный ветер вечером сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 3-5, днем - 7-10 градусов тепла.

2 января в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируются переменная облачность, погода без осадков, умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-6, днем - 8-11 градусов тепла.

3 января в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода без осадков, порывистый северо-западный ветер вечером сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 5-7, днем - 7-9 градусов тепла.

В районах Азербайджана 31 декабря ожидается погода без осадков, местами туман, умеренный восточный ветер. Температура воздуха составит ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - 4-9 градусов тепла.

1 января в районах Азербайджана прогнозируется погода без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 4 градусов мороза до одного градуса тепла, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью - 5-10 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.

2 января в районах Азербайджана ожидается погода преимущественно без осадков, однако вечером в горах прогнозируется снег, ночью и утром местами туман, порывистый юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - 9-13 градусов тепла.

3 января в районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горах - снег, порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

4 января в отдельных горных районах Азербайджана ожидаются осадки, в том числе в виде снега, местами туман, умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)