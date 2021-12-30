В Иране за сутки от коронавируса скончались 45 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 45 человек, зафиксировано 1 936 новых случаев заражения.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в Иране составляет 131 572 человека, общее число заразившихся достигло 6 192 618 человек. Состояние 2 713 заболевших оценивается как тяжелое.

До настоящего времени в Иране от коронавируса выздоровел 6 034 821 человек, проведено более 41,8 миллиона диагностических тестов.

В целом в Иране было применено свыше 119 миллионов доз вакцины от коронавируса. Общее число получивших первую дозу вакцины составляет 59,7 миллиона, вторую - 51,8 миллиона, третью - 7,47 миллиона человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)