БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 32 103 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 794, вторую - 3 591, третью - 25 718.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 318 107. Первую дозу вакцины получили 5 16 741, вторую - 4 673 411, третью - 1 477 955 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)