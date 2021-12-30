Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 32 103 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 794, вторую - 3 591, третью - 25 718.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 318 107. Первую дозу вакцины получили 5 16 741, вторую - 4 673 411, третью - 1 477 955 человек.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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