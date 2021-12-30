В Азербайджане выявлено еще 510 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 039 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 510 случаев заражения коронавирусом, 1 039 человек вылечились,14 - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 616 352 случая заражения коронавирусной инфекцией, 598 793 человека вылечились, 8 346 - скончались, число активных больных составляет 9 213.

За последние сутки в стране проведен 10 771 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 853 336.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)