В Азербайджане выявлено еще 595 случаев заражения коронавирусом, вылечились 753 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 595 случаев заражения коронавирусом, 753 человека вылечились,12 - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 616 947 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 599 546 человек вылечились, 8 358 - скончались, число активных больных составляет 9 043.

За последние сутки в стране проведено 10 549 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 863 885.