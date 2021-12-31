В Азербайджане выявлено еще 595 случаев заражения коронавирусом, вылечились 753 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 595 случаев заражения коронавирусом, 753 человека вылечились,12 - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 616 947 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 599 546 человек вылечились, 8 358 - скончались, число активных больных составляет 9 043.
За последние сутки в стране проведено 10 549 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 863 885.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в новом Центре аутизма, построенном Фондом Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и с Новым Годом (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года (ФОТО)
Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО)
Сабаильские школьники, принявшие активное участие в международных олимпиадах, награждены грамотами (ФОТО)
Здравоохранение Азербайджана показало себя с лучшей стороны в дни борьбы с глобальной эпидемией - Теймур Мусаев
Проверено материально-техническое снабжение личного состава ВС Азербайджана на освобожденных территориях (ФОТО)