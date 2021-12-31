В Баку меняется направление движение автомобилей по ряду дорог

БАКУ /Trend/ - В целях празднования Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в безопасных условиях меняется направление движения автомобилей по дорогам, пересекающимся с площадью "Азнефть", а также в направлении Приморский бульвар - проспект Нефтчиляр.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, ограничения будут действовать до тех пор, пока праздничное мероприятие не будет завершено.

Движение в этом направлении регулируется в основном с 14-го километра дороги Баку-Сальян по 3-й крайней круговой дороге через Ясамальский район в соответствующем направлении, через 20-й участок и прилегающие территории, через круг 20-го участка по горной дороге через поселок Бадамдар в направлении улицы Микаила Мушфига, проспекта Метбуат, а от поселка Баил по улицам Теймура Эльчина или Мехди Гусейна.

В связи с этим рекомендуется как можно реже пользоваться личными автомобилями, отдавая предпочтение общественному транспорту.