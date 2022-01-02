Скончался заслуженный деятель науки Азербайджана Магеррам Мамедъяров

БАКУ /Trend/ - Выдающийся азербайджанский ученый, лауреат Государственной премии, орденов "Шараф" и "Шохрат", заслуженный деятель науки, заведующий лабораторией синтеза и технологии синтетических масел Института нефтехимических процессов академик Магеррам Мамедъяров скончался на 98-м году жизни.

Как передает Trend, об этом сообщили в Национальной академии наук Азербайджана.

Отметим, что Магеррам Мамедъяров - отец бывшего министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

Магеррам Мамедъяров родился 17 октября 1924 года в селе Яйджы Джульфинского района Нахчывана. В 1941 году окончил Нахчыванский педагогический техникум. Был участником Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, награждён 12 орденами и медалями. В 1949 году окончил Азербайджанский государственный университет, в 1953 году аспирантуру Ленинградского технологического института. В 1953—1955 годах работал учёным секретарём в Институте химии АН Азербайджанской ССР, старшим научным сотрудником в Институте органической химии имени Н. Д. Зелинского АН СССР (1955—1959) и в Институте нефтехимических процессов имени Ю. Г. Мамедалиева (1959—1969). В 1973—1979 годах — руководитель Нахчыванского регионального научного центра НАН Азербайджана. В 1980 году был удостоен Государственной премии Азербайджанской ССР за разработку технологии использования в промышленности углекислого газа термальных источников Нахчывана. В 1975—1978 годах преподавал в Нахчыванском государственном педагогическом институте (ныне Нахчыванский государственный университет). С 1981 по 1994 год работал заведующим отделом, а с 1994 по 2002 год директором Института микробиологии АН Азербайджана. С 1969 года работал заведующим лабораторией технологии и синтеза синтетических масел Института нефтехимических процессов имени Ю. Г. Мамедалиева.