Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре
БАКУ /Trend/ - Военнослужащий азербайджанской армии Эйниев Юсиф Сулейман оглы в результате взрыва противопехотной мины в направлении поселка Баглипейе Кяльбаджарского района получил ранения, сообщили в воскресенье Trend в министерстве обороны.
Солдат Эйниев был эвакуирован в военно-медицинское учреждение.
По факту ведется расследование.
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