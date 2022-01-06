Завтра в Баку будет до 13 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, ночью местами туман, умеренный юго-западный ветер, сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7, днем - 10-13, в Баку ночью - 5-7, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - 2-7 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)