В Гостаможенном комитете Азербайджана внесли ясность в вопрос в связи с кадровыми реформами

БАКУ /Trend/ - В Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана проведена кадровая реформа, сообщили в субботу Trend в управлении по связям с прессой и общественностью ГТК.

В управлении отметили, что накануне в некоторых СМИ и социальных сетях распространилась информация о массовых кадровых перестановках в ГТК.

"Заявляем, что соответствующим приказом председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана в рамках кадровой реформы, проводимой в соответствии с "Правилами ротации сотрудников таможенных органов", было изменено место службы некоторых сотрудников таможенных органов.

Это обычная процедура, которая проводится регулярно с целью повышения качества и эффективности таможенной деятельности в рамках ГТК", - сказали в управлении.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)