В Азербайджане выявлено еще 630 случаев заражения коронавирусом, вылечился 521 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 630 случаев заражения коронавирусом, 521 человек вылечился, 6 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 620 679 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 605 058 человек вылечились, 8 437 – скончались, число активных больных составляет 7 184.
За последние сутки в стране проведены 11 262 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 933 628.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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