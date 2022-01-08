В Азербайджане выявлено еще 630 случаев заражения коронавирусом, вылечился 521 человек

Общество 8 января 2022 15:40 (UTC+04:00)
В Азербайджане выявлено еще 630 случаев заражения коронавирусом, вылечился 521 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 630 случаев заражения коронавирусом, 521 человек вылечился, 6 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 620 679 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 605 058 человек вылечились, 8 437 – скончались, число активных больных составляет 7 184.

За последние сутки в стране проведены 11 262 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 933 628.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

В Азербайджане выявлено еще 630 случаев заражения коронавирусом, вылечился 521 человек - Gallery Image
В Азербайджане выявлено еще 630 случаев заражения коронавирусом, вылечился 521 человек - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Армянский солдат-срочник убит сослуживцем на одной из боевых позиций
Армянский солдат-срочник убит сослуживцем на одной из боевых позиций
Нормализация отношений Еревана и Анкары способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе – Захарова
Нормализация отношений Еревана и Анкары способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе – Захарова
Армения начинает подготовку к строительству участка Зангезурского коридора
Армения начинает подготовку к строительству участка Зангезурского коридора
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Милонов порочит партию "Единая Россия" своим безответственным поведением - АНАЛИЗ Политика 15:45
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 15:42
В Азербайджане выявлено еще 630 случаев заражения коронавирусом, вылечился 521 человек Общество 15:40
Премьер Азербайджана и вице-президент Турции провели телефонный разговор Экономика 15:26
Грузия увеличила реэкспорт автомобилей в Центральную Азию более чем вдвое Грузия 15:23
Минобороны Азербайджана подготовило план мероприятий по сохранению культурных ценностей во время вооруженных конфликтов Политика 15:20
Иностранные эксперты считают присутствие сил ОДКБ в Казахстане незаконным Политика 15:17
Минэнерго Азербайджана и ACWA Power оценят влияние совместных проектов на окружающую среду Энергетика 15:02
На блокпосту в казахстанском Уральске задержан автомобиль с армянскими номерами Казахстан 14:57
ОАО "Азеркосмос" объявило тендер Тендеры 14:49
В Азербайджане утверждены изменения в закон "О разведывательной и контрразведывательной деятельности" Политика 14:41
Доступ к интернету в Казахстане снова заблокировали Казахстан 14:37
На сайте Национальной библиотеки Украины появилась онлайн-выставка "Низами Гянджеви в украинских переводах и исследованиях" (ФОТО) Культура 14:34
Грузия в разы увеличила импорт из Туркменистана Грузия 14:29
Туркменский НПЗ начал производить автобензин А-98 Энергетика 14:20
ЗАО AzerGold объявило тендер Тендеры 14:18
Видади Бабанлы награжден орденом "Шараф" - Распоряжение Политика 14:16
Недвижимое имущество азербайджанского Bank Standard выставлено на аукцион Финансы 14:13
Не менее 17 человек погибли в результате ДТП в Египте Арабские страны 14:06
Совет коллективной безопасности ОДКБ проведет видеоконференцию по ситуации в Казахстане Казахстан 13:43
В Баку снесут многоэтажное здание в связи с Мемориальным комплексом Zəfər - Официально Общество 13:38
Синоптики предупредили об усилении ветра в Баку Общество 13:24
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла Общество 13:19
Резкий рост заразившихся коронавирусом зафиксирован в Казахстане Казахстан 13:13
В России выявили 16 568 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 13:10
Jony стал гостем передачи "Лучше всех!" на российском телевидении (ВИДЕО) Звёздный мир 13:10
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю Финансы 13:03
Митинг окончательно завершен в Актау Казахстан 13:00
Грузинский импорт лекарственных препаратов из Турции превысил $40 млн Грузия 12:51
Минтруда Азербайджана о процедуре присвоения участникам Отечественной войны соответствующего звания и назначения Президентской пенсии Общество 12:48
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,0 Европа 12:47
В Эквадоре из-за роста заболеваемости ковидом вводят ограничения на мероприятия для детей Другие страны 12:40
В азербайджанской армии проводятся учебно-методические сборы с командирами батальонов (ФОТО) Политика 12:35
Шесть вооруженных преступников убито в Таразе Казахстан 12:34
В Казахстане задержаны 4 404 человека Казахстан 12:31
Узбекистан увеличил импорт нефти и минерального топлива более чем на четверть Узбекистан 12:11
В Гостаможенном комитете Азербайджана внесли ясность в вопрос в связи с кадровыми реформами Общество 12:08
10 января объявлено Днем общенационального траура в Казахстане Казахстан 12:07
Синоптик рассказал, как долго сохранится ветреная погода в Баку Общество 11:47
В Грузии за сутки выявлено более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:37
Узбекистан в разы увеличил экспорт шелка Узбекистан 11:26
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю Финансы 11:19
Грузинский импорт автобусов и микроавтобусов из Турции превысил $63 млн Грузия 11:15
Назарбаев находится в Нур-Султане и поддерживает связь с Токаевым Казахстан 11:14
Президент Казахстана провел заседание оперативного штаба Казахстан 11:12
Обзор основных событий энергетического рынка Азербайджана за неделю Энергетика 11:08
Названо количество поврежденных и угнанных авто во время массовых беспорядков в Алматы Казахстан 11:01
Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана Карима Масимова задержали по факту госизмены Казахстан 10:49
Туркменский госконцерн закупит стройматериалы и оборудование Тендеры 10:43
В Костанайской области Казахстана задержаны более 650 человек Казахстан 10:33
Власти Казахстана проработают возможность доступа к важным электронным сервисам Казахстан 10:29
Грузия сократила импорт медной руды из Азербайджана более чем наполовину Грузия 10:27
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 10:21
В азербайджанской армии подготовлен совместный план мероприятий по борьбе с наркоманией Политика 10:11
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:05
В Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана назвали основной рынок сбыта Экономика 09:47
МО РФ: В Ивановской области военнослужащие и техника ВДВ готовятся к вылету в Казахстан Казахстан 09:37
Экономические отношения Грузии и Польши восстанавливаются с перспективой углубления сотрудничества - министерство Грузия 08:56
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Чили Другие страны 08:43
В Казахстане подсчитали ущерб, нанесенный мародерами бизнесу Казахстан 08:21
В Казахстане начали расследование в отношении 180 продавцов сжиженного нефтяного газа Казахстан 08:12
Среди задержанных в Алматы есть иностранцы - МВД Казахстан 07:47
Мексика предложила создать аналог ЕС в Западном полушарии Другие страны 07:32
В столице Казахстана заработал интернет Казахстан 07:09
Оружие изымается в разных частях города - полиция Алматы Казахстан 06:53
Пять человек погибли при пожаре в медцентре в Китае Другие страны 06:19
Названы самые распространенные симптомы омикрон-штамма коронавируса Другие страны 05:51
Чемпион мира по стрельбе среди юниоров погиб из-за несчастного случая Спорт 05:33
Свыше 60 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции Турция 05:12
Джокович обратился к болельщикам из изоляции в Австралии Спорт 04:51
Число погибших в результате обрушения здания в Чунцине возросло до 16 Другие страны 04:25
Четыре человека погибли при пожаре в России Россия 03:56
Власти Германии выступили за введение обязательной вакцинации от COVID Европа 03:37
Президент «Реала» хочет, чтобы Холанд перешел в «Барселону» Спорт 03:13
Умер первый темнокожий лауреат "Оскара" Сидни Пуатье В мире 02:50
Байден заявил, что COVID-19 не останется в США навсегда США 02:34
Turkish Airlines осуществит специальный рейс из Казахстана Турция 02:14
"Бавария" проиграла мёнхенгладбахской "Боруссии" Спорт 01:43
Аэропорт в казахстанском Актау возобновит полеты 8 января Казахстан 01:28
При пожаре в больнице Сумгайыта 15 человек отравились дымом Происшествия 01:09
До 4 тыс. террористов задержали в Казахстане Казахстан 01:03
Ученые в Китае раскрыли теорию о происхождении «омикрона» Другие страны 00:42
Байден выступит в Конгрессе с посланием "О положении страны" США 00:23
Некоторые участники беспорядков в Алматы говорили на тех языках, которые не распространены в Казахстане - Токаев Казахстан 7 января 23:57
Цена на газ в Европе опустилась ниже тысячи долларов Европа 7 января 23:39
Мощное землетрясение произошло в Китае Другие страны 7 января 23:25
МИД Грузии активно работает над возвращением граждан из Казахстана Грузия 7 января 23:12
Иран начал платить компенсации семьям погибших в сбитом украинском Boeing Иран 7 января 23:06
Эрдоган призвал к защите и пропаганде культурного наследия Турции Турция 7 января 23:01
Объявлены имена трех претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА Спорт 7 января 22:56
В Алматы задержали более 100 участников террористических акций Казахстан 7 января 22:25
Состоялся телефонный разговор между генсеком Организации тюркских государств и главой МИД Казахстана Казахстан 7 января 22:21
Чавушоглу и Амреев обсудили последние события в Казахстане Турция 7 января 22:05
ООН призывает соблюдать в Казахстане права человека Казахстан 7 января 22:03
Лукашенко созвонился с Назарбаевым Другие страны 7 января 21:42
Канцлер Австрии заразился коронавирусом Европа 7 января 21:32
10 сотрудников МЧС Казахстана пострадали в ходе беспорядков Казахстан 7 января 21:13
Азербайджан и Турция предприняли новый шаг в сфере развития рынков капитала Экономика 7 января 21:03
Турецкий TOGG и компания Ava Labs подписали соглашение Турция 7 января 21:03
Грузия увеличила добычу угля более чем наполовину Грузия 7 января 20:18
Все новости