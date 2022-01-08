В Азербайджане выявлено еще 630 случаев заражения коронавирусом, вылечился 521 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 630 случаев заражения коронавирусом, 521 человек вылечился, 6 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 620 679 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 605 058 человек вылечились, 8 437 – скончались, число активных больных составляет 7 184.

За последние сутки в стране проведены 11 262 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 933 628.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)