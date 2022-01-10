В Азербайджане акт об амнистии коснулся более 10 тыс. человек – Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - По инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с первой годовщиной исторической Победы в 44-дневной войне Милли Меджлис (парламент) принял постановление "Об объявлении амнистии в связи с 8 ноября - Днем Победы". В целом за прошедший период амнистия была применена в отношении 10 943 человек.

Как сообщает Trend, об этом было заявлено на оперативном совещании в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

На совещании было отмечено, что акт об амнистии, в частности, был применен в отношении 6 049 лиц органами, исполняющими наказания, с согласия соответствующих прокуроров, в отношении 4 053 лиц - судами, в отношении 119 лиц - непосредственно органами прокуратуры, в отношении 722 лиц - другими структурами под процессуальным руководством прокуратуры.

Отметим, что 5 ноября Милли Меджлис (парламент) утвердил законопроект об объявлении амнистии ко Дню Победы. Решение вступило в силу со дня его принятия.

Ожидается, что акт об амнистии охватит в общей сложности 15 тысяч человек.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)