Минобороны Азербайджана опровергло информацию о якобы обстреле в направлении Гырмызы Базар (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Распространяемая армянскими пользователями соцсетей информация о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии в направлении Гырмызы Базар и поджоге автомобиля является ложной.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Отмечается, что азербайджанские подразделения не открывали огонь в указанном направлении. Азербайджанская армия не обстреливала гражданское население и объекты, подчеркивается в сообщении.

"В настоящее время обстановка на этом направлении стабильная. Провокации такого рода противоположной стороны не соответствуют действительности", - говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)