В ряде районов Азербайджана выпадет снег

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью местами туман, северо-западный ветер днем сменится южным, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 3-5, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет на уровне 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В некоторых районах страны завтра временами будет дождливо, в горных районах есть вероятность выпадения снега. Ночью и днем местами туман. Восточный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем - 8-13 градусов тепла, в высокогорье - ночью 0-5 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде)