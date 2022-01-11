БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 32 735 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 396, вторую - 4 124, третью - 25 215.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 531 165. Первую дозу вакцины получили 5 187 462, вторую - 4 669 487, третью - 1 644 216 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)