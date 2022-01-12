Госслужба автотранспорта Азербайджана о состоянии автовокзалов в некоторых районах

БАКУ /Trend/ - Автовокзалы, действующие в некоторых районах Азербайджана, находятся в заброшенном состоянии.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Государственной службе автомобильного транспорта Азербайджана.

В сообщении отмечается, что госслужба обеспечивает контроль за деятельностью автовокзалов и автостанций, но в связи с тем, что они являются субъектами частного предпринимательства, их восстановлением должны заниматься предприниматели.

"На этой неделе предусмотрена встреча с директорами всех автовокзалов страны. На ней будут обсуждены текущая ситуация в этой сфере, проблемы и предстоящие работы", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Азербайджане функционирует более 50 автовокзалов и автостанций.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)