В Азербайджане обнародовано состояние здоровья лиц, инфицированных штаммом коронавируса "омикрон"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не наблюдается осложнений у инфицированных штаммом коронавируса "омикрон".

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения, Агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Ранее сообщалось, что в 12 образцах, взятых у прибывших из-за рубежа в Азербайджан лиц, был обнаружен штамм "омикрон" (SARS-CoV-2 21C).

В настоящее время состояние инфицированных этим штаммом оценивается как стабильное, и они находятся под домашним наблюдением. Повторные тесты, сданные восьми из 12 инфицированных штаммом "омикрон", оказались отрицательными, и соответствующая информация размещена в системе e-Təbib, говорится в заявлении.

Для контроля за эпидемиологической ситуацией проводятся регулярные анализы на штаммы коронавируса, отмечается в заявлении.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)