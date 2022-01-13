Синоптики о погоде в Азербайджане на ближайшие дни

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове на ближайшие два дня прогнозируется сильный ветер, который сменит направление с северо-западного на северо-южное. Скорость ветра составит до 18-23 м/с, с порывами до 25 м/с, в ночь с 13 на 14 января - до 28-33 м/с, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии,

Завтра утром ожидается метель. Во второй половине дня 14 января, согласно прогнозу, скорость ветра составит 15-18 м/с, а с вечера до дневных часов 15 января направление ветра сменится на юго-западное, а его скорость составит до 15-20 м/с, с порывами до 27-32 м/с.

Ожидается, что минимальная температура воздуха в ночь с 14 на 15 января составит около 0 градусов, местами до 2 градусов мороза, дороги покроются льдом.

13 и 14 января в районах Азербайджана ожидаются мокрый снег, снег. С вечера 13 января до 16 января скорость северо-западного, западного ветра будет усиливаться до 15-20 м/с, с порывами до 23-25 м/с, местами с порывами до 28-32 м/с. Прекращение осадков ожидается к вечеру 14 января.

Минимальная температура воздуха в эти дни в низменных районах составит от 0 до 5 градусов мороза, в горах - 8-13 градусов мороза, в высокогорье - 15-20 градусов мороза. Возможно обледенение дорог.

(Перевод: Нубар Кулузаде)