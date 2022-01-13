В Азербайджане выявлены еще 674 случая заражения коронавирусом, вылечились 509 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 674 случая заражения коронавирусом, 509 человек вылечились, 10 - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены 623 555 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 607 397 человек вылечились, 8 490 – скончались, число активных больных составляет 7 668.

За последние сутки в стране проведены 10 386 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 978 735.

(Перевод: Нубар Кулузаде)