БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 29 887 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 678, вторую - 3 158, третью, бустерную дозу - 24 051 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 592 507. Первую дозу вакцины получили 5 193 025, вторую - 4 706 413 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 693 069 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)