Состоялись учебно-методические сборы кадровых составов объединений, соединений и воинских частей ВС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом, утвержденным министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым на 2022 год, состоялись учебно-методические сборы кадровых составов объединений, соединений, воинских частей и специальных военно-учебных заведений, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Выступивший на мероприятии заместитель начальника Главного управления по личному составу - начальник Кадрового управления минобороны генерал-майор Эльчин Халилов проинформировал собравшихся о проделанной в минувшем году работе по совершенствованию кадров и предстоящих в 2022 году задачах.

Было особо подчеркнуто, что руководство министерства обороны держит под пристальным вниманием реформы, проводимые в азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Отметив успешность 2021 года для нашей страны и армии, начальник управления рассказал о совершенствовании организационно-штатной структуры для перехода азербайджанской армии на новый этап развития в соответствии с моделью современных армий.

Отметив, что комплектование азербайджанской армии квалифицированными кадрами, обладающими стратегическим мышлением для поддержания высокого уровня боеспособности, а также формирование, развитие и эффективное использование профессионального кадрового состава является одной из основных задач субъектов управления, в том числе сотрудников кадровых органов, начальник управления подчеркнул, что в кадровом управлении были достигнуты многие успехи, усовершенствована система управления кадрами.

Халилов довел до внимания участников мероприятия основные задачи на 2022 год. На сборах офицеры азербайджанской армии, ответственные за кадровую работу, выступили с докладами о деятельности по подготовке и комплектованию кадров для поддержания боеспособности нашей армии на неизменно высоком уровне.