В Азербайджане выявлены еще 710 случаев заражения коронавирусом, вылечились 260 человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане выявлены еще 710 случаев заражения коронавирусом, 260 человек вылечились, 13 - скончались, передает Trend в субботу со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
До сих пор в Азербайджане были выявлены в целом 624 918 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 608 145 человек вылечились, 8 510 - скончались, число активных больных составляет 8 263 человека.
За последние сутки в стране проведены 10 150 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 997 160.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Потенциал морской ветроэнергетики Азербайджана в 20 раз больше установленной мощности электростанций – замминистра
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с исполнительным директором Американского еврейского комитета (ФОТО)
В Азербайджане ведутся работы по восстановлению междугородних пассажироперевозок автотранспортом - министерство (ФОТО)
Каспийское море обладает огромным потенциалом ветровой энергии - замминистра энергетики Азербайджана (ВИДЕО)
По случаю 30-летия установления азербайджано-турецких дипломатических отношений министры иностранных дел обменялись поздравительными посланиями
Володимир Зеленский: Визит Президента Ильхама Алиева в Украину носит большой символический характер, это особый визит
Президент Ильхам Алиев: Достигнутые сегодня договоренности с Украиной позволят Азербайджану в еще большем объеме обеспечить свою продовольственную безопасность
Ипотечный фонд Азербайджана установил лимиты на выдачу в 2022 г. льготных ипотечных кредитов банками
Вымышленное утверждение МИД Армении о якобы "погромах" армянского населения в Баку нацелено на сокрытие собственных преступлений этой страны - Лейла Абдуллаева