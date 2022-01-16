Завтра в Баку ожидается морозная погода

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь с 16 на 17 января местами ожидается мокрый снег, днем преимущественно дождь, который к вечеру постепенно прекратится. Северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха в Баку и на полуострове днем составит 1-3 градуса тепла, к вечеру местами опустится до 1 градуса мороза. Атмосферное давление повысится с 764 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 80-90 процентов.

В регионах Азербайджана, преимущественно в южных и восточных районах, ожидаются осадки, снегопады, местами интенсивного характера. Ночью и утром будет туман, западный ветер в отдельных местах будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит от -4 до +1, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем 0-5 градусов мороза, в высокогорье ночью 15-20, днем 3-8 градусов мороза.