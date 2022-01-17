В газете The Washington Post опубликован материал португальского путешественника о селе Хыналыг (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В американской газете The Washington Post опубликован материал о впечатлениях португальского журналиста - путешественника после посещения села Хыналыг в Губинском районе Азербайджана, передает в понедельник Trend.

В материале повествуется о живописной природе этих мест. Автор статьи, в частности, рассказывает об увиденных им в горах Хыналыга пещерах, "в которых в древние времена могли укрыться племена и кочевники".

На территории размером приблизительно с американский штат Западная Виргиния проживают представители многих народностей, говорящие почти на двух десятках языков. Многие из них живут в селах, которые были веками изолированы как друг от друга, так от остальной части страны, говорится в материале.

В статье отмечается, что не только жители Хыналыга, но и сел Будук, Грыз, Чек, Цахур и Нидж, говорят на своем языке.

Автор статьи акцентирует внимание на развитой транспортной и туристической инфраструктуре этих мест.

"В 2007 году здесь была построена новая дорога, а близлежащий горнолыжный курорт "Шахдаг" привлекает лыжников со всего мира. Заповедник "Хыналыг" вошел в предварительный перечень объектов - кандидатов на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и Азербайджан продвигает его в качестве одной из местных туристических достопримечательностей", - говорится в материале.