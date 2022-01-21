В Азербайджане запущен сайт для регулярных поездок на освобожденные территории
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 21 января запущен сайт yolumuzqarabaga.az, сообщает в пятницу Trend.
Сайт создан Агентством наземного транспорта Азербайджана при технической поддержке Центра развития электронного правительства.
Любой гражданин Азербайджана, достигший 18-летнего возраста, может пройти регистрацию на сайте и приобрести билеты на регулярные автобусные рейсы на освобожденные территории.
Отметим, что с 24 января будут организованы регулярные автобусные рейсы в Агдам и Шушу. Стоимость проезда по маршруту Баку-Шуша-Баку в одну сторону составит 10,4 маната, по маршруту Баку-Агдам-Баку - 9,4 маната.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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