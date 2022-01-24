Запуск автобусных рейсов на освобожденные земли Азербайджана сыграет важную роль в интеграции этих территорий - госслужба

БАКУ /Trend/ - Запуск первых автобусных рейсов на освобожденные земли Азербайджана сыграет важную роль в социальной, экономической и гуманитарной интеграции этих территорий.

Как сообщает Trend, об этом сказал начальник Государственной службы автомобильного транспорта Анар Рзаев на церемонии открытия маршрутов на освобожденные территории. По его словам, по два рейса будут осуществлены в Шушу и Агдам из Баку, а также четыре рейса из Ахмедбейли.

"Билеты по всем маршрутам уже в продаже. Активность достаточно высока. Продажа билетов продолжается. Время в пути до города Шуша 6 часов 30 минут, до Агдама - 6 часов. В Шуше и Агдаме на ознакомление с городом отводится два с половиной часа, чтобы можно было там прогуляться. Затем автобусы вернуться обратно с теми же пассажирами.

Рейсы в Шушу, согласно графику, будут выполняться по субботам и воскресеньям", - сказал Рзаев.