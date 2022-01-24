Услуги по ОМС в Азербайджане будут оказываться еще в семи медучреждениях (Список)

Общество 24 января 2022 20:33 (UTC+04:00)
Услуги по ОМС в Азербайджане будут оказываться еще в семи медучреждениях (Список)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана заключило договоры еще с 7 медицинскими учреждениями по расширению доступа граждан к медицинским услугам в рамках пакета услуг.

Как сообщили Trend в понедельник в Государственном агентстве по ОМС, количество медицинских учреждений, с которыми агентство заключило договор, увеличилось с 27 до 34.

В рамках пакета услуг ОМС гражданам оказывается 2550 медицинских услуг. Граждане могут пользоваться этими медицинскими услугами в государственных медицинских учреждениях, находящихся в ведении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB). В случае невозможности оказания соответствующих услуг в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, выдается направление в медицинское учреждение, с которым заключен договор. При обращении гражданина в это медицинское учреждение на основании направления, он получает бесплатные медицинские услуги в рамках пакета услуг. Перечень, адреса и контактные телефоны этих медицинских учреждений размещены на официальном сайте агентства (https://its.gov.az).

Это следующие медицинские учреждения:

1. Публичное юридическое лицо "Бакинский центр здоровья"

2. Центральная клиническая Больница

3. Caspian International Hospital

4. Республиканский диагностический центр

5. Гянджинский лечебно-диагностический центр

6. Гянджинская международная больница

7. Учебно-хирургическая клиника Азербайджанского медицинского университета

8. Центральная больница нефтяников

9. Главное военно-медицинское управление Службы государственной безопасности

10. EGE Hospital

11. Сумгайытская больница

12. Avrasiya Hospital

13. Специальный лечебно-оздоровительный комплекс

14. Leyla Medical Center

15. Badam Medical Center

16. Lor Hospital

17. Международный госпиталь Məlhəm

18. Частная медицинская больница OKİ

19. Закрытое акционерное общество "Azəri Med" (Zəfəran Hospital)

20. Клиническая больница Oksigen

21. Медицинский центр Diaqnoz

22. Общество с ограниченной ответственностью "Ортопед"

23. Mediland Hospital

24. Medera Hospital

25. Stimul Hospital

26. Medistyle Hospital

27. ООО "Batıgöz Medical Plaza"

28. ООО "Citolab"

29. ООО "ANES"

30. ООО "Salam Doktor"

31. Учебно-терапевтическая клиника Азербайджанского медицинского университета

32. ООО "Клиника İstanbul NS"

33. ООО "Olimp-Hospital"

34. ООО "ŞAMA (KƏPƏZ HOSPİTAL)".

Отметим, что количество медицинских учреждений, с которыми заключаются договоры в рамках ОМС, регулярно обновляется.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)

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