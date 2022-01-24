В Азербайджане предложено ужесточить наказание за нарушение правил парковки

Общество 24 января 2022 13:54 (UTC+04:00)
В Азербайджане предложено ужесточить наказание за нарушение правил парковки

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено усовершенствовать организацию стоянок, платных парковок и повысить штрафы за нарушения в данной сфере, сообщает в понедельник Trend.

Это предусматривают поправки в "Кодекс об административных проступках", которые будут обсуждаться 25 января на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по правовой политике и государственному строительству.

Согласно поправке, за парковку транспортного средства на платном парковочном месте без внесения установленной платы или дополнительной платы за пользование парковочным местом сверх оплаченного срока водители будут штрафоваться на сумму 10 манатов. В настоящее время этот штраф применяется за нарушение правил парковки.

Согласно другому изменению, если в результате нарушения правил парковки водитель транспортного средства препятствует движению и парковке других транспортных средств, он будет оштрафован на сумму 10 манатов. В настоящее время этот штраф применяется за нарушение правил парковки.

Другая поправка предусматривает повышение размера штрафа с 10 до 20 манатов за парковку на парковочных местах, предназначенных для транспортных средств инвалидов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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