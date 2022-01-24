В Азербайджане предложено установить крупные штрафы за организацию незаконных парковок

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено ввести новый штраф за организацию незаконной платной парковки на государственных или муниципальных дорогах.

Как сообщает Trend, это предусматривает поправка в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно поправке, за незаконную организацию платной парковки на государственных или муниципальных дорогах физические лица будут оштрафованы на 200 манатов, должностные лица - на 500 манатов, а юридические лица - на 2 тысячи манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Константин Шапиро)