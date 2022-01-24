В Азербайджане предложено установить крупные штрафы за организацию незаконных парковок
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено ввести новый штраф за организацию незаконной платной парковки на государственных или муниципальных дорогах.
Как сообщает Trend, это предусматривает поправка в Кодекс об административных правонарушениях.
Согласно поправке, за незаконную организацию платной парковки на государственных или муниципальных дорогах физические лица будут оштрафованы на 200 манатов, должностные лица - на 500 манатов, а юридические лица - на 2 тысячи манатов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Константин Шапиро)
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